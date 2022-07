L'Unione monarchica italiana sulle dimissioni di Pogliese: "Persona seria e trasparente"

"Le dimissioni del sindaco Pogliese, oltre a rimarcarne la trasparenza della persona e la serietà del suo operato registrano, ancora una volta, l'incostituzionalità di una legge sulla quale è diventato urgente aprire un serio dibattito". Con queste parole il vicepresidente nazionale dell'Unione monarchica italiana, Michele Pivetti Gagliardi commenta la decisione del primo cittadino di Catania. "Nonostante una sindacatura travagliata vissuta sotto la mannaia di una legge iniqua la città ha potuto verificare l'impegno e la competenza messa in campo dalla giunta Pogliese per condurre la città al di là delle sabbie mobili di un tracollo senza precedenti". "Non possiamo che accettare con amarezza le dimissioni del sindaco Pogliese - gli fa eco il presidente regionale Stefano Papa - ma allo stesso tempo essergli grati per l'impegno profuso in questi anni, impegno volto esclusivamente allo sviluppo di Catania e per il benessere di tutti i catanesi".