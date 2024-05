Un calcio al linfoma, i pazienti battono i medici per cinque a due

È finito per cinque reti a due l’annuale incontro di calcio tra medici e pazienti organizzato dalle associazioni LILT ed Ibiscus, disputatosi sabato scorso presso il centro sportivo La Meridiana di Nesima, con grande affluenza di pubblico ed entusiasmo. A promuovere l’evento, denominato “Dai un calcio al linfoma” sono state le unità operative di ematologia dell’Arnas Garibaldi e del Policlinico-San Marco, nonché l’ematologia pediatrica di quest’ultima azienda ospedaliera, rispettivamente dirette dal dottor Ugo Consoli, dal professor Francesco Di Raimondo e dal dottor Luca Lo Nigro. Il linfoma è un tumore relativamente raro che colpisce circa 4 persone ogni 100.000 abitanti. Tuttavia è il più comune nella fascia di età di 20 ai 30 anni.

In Italia sono state recentemente stimate circa 2.150 nuove diagnosi l’anno, di cui 1.220 tra gli uomini e 930 tra le donne. Alla riuscita dell’incontro di calcio hanno dato il loro contributo anche l'Associazione Italiana Arbitri, gli intrattenitori Federica Zammataro e Giacomo Giurato ma soprattutto tutti i pazienti capitanati da Vito Cataldo e dal tecnico Pino Rigoli. Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.