Un calcio alla violenza sulle donne, presentata la 16esima edizione di "Un gol per la solidarietà"

"Un calcio alla violenza sulle donne". Esordisce così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, presente a sorpresa alla conferenza stampa della sedicesima edizione di "Un gol per la solidarietà", la partita benefica in programma il prossimo mercoledì 24 aprile allo stadio "Angelo Massimino". Santanchè, a Catania per la presentazione dell'intervento 'Wi-Fi by Italia.it' al porto etneo, ha fatto capolino nella Sala Giunta del Comune, insieme al quasi totale stato maggiore di Fratelli d'Italia. Presenti infatti oltre al sindaco Enrico Trantino e l'assessore allo sport, Sergio Parisi, anche il vice capo gruppo alla Camera, Manlio Messina e il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno.

"Ho nel mio cuore Catania e la Sicilia - ha detto Santanchè - Ho fatto l'assessore tanti anni fa a Ragalna e quando torno qui sento sempre il profumo di casa. Ci tenevo ad essere presente a questa conferenza. Purtroppo i casi di femminicidio stanno dilagando nel nostro Paese e per riuscire a combattere questa piaga dobbiamo stare tutti insieme come in una squadra, come in questo evento".

Quattro squadre in campo che si contenderanno il trofeo DomusBet.Tv in palio sul terreno riqualificato dello stadio Massimino: la Nazionale Artisti Tv, le All Stars Sicilia, la Nazionale Consiglieri Regionali d’Italia, la Nazionale Giornalisti. La lista delle squadre partecipanti è stato momento per un simpatico siparietto tra il sindaco Trantino e Galvagno: "Speriamo di non infortunarci dopo qualche minuto - ha detto il presidente dell'Ars. "Giocherò quindici minuti solo per marcarlo - ha risposto il primo cittadino.

I fondi che verranno raccolti durante la partita benefica verranno devoluti all’Associazione Onlus Thamaia, da sempre in prima linea nella promozione di una migliore qualità della vita delle donne e dei minori, che vivono condizioni di violenza e maltrattamento. Previsto il pubblico delle grandi occasioni: i biglietti per le due tribune sono andati polverizzati subito dopo poche ore dall'inizio delle prevendite.

"Quest'anno la manifestazione ha una doppia valenza - spiega il patron della manifestazione Luca Napoli - Aiutare il prossimo, stando accanto ai più fragili e il fenomeno del femminicidio che in questo momento è una forte problematica da sconfiggere. E' il momento di dire basta con le parole e cercare con i fatti di sensibilizzare chi di dovere. Questa partita cercherà di movimentare questo tema e di far capire ai giovani che saranno gli uomini di domani che le donne non vanno toccate".

La conferenza, infine, è stata occasione anche per ricordare lo storico militante della destra catanese, Stefano Coco, scomparso la scorsa notte per le conseguenze riportate in un incidente stradale: "Ci ha lasciato un amico, dedico questo momento lui" - ha detto Trantino.