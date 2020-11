Una fiaccolata per chiedere la riapertura dell'ospedale Vittorio Emanuele

Domenica scorsa​ la pioggia ha impedito​ lo svolgimento a Catania della manifestazione con fiaccolata indetta per chiedere alla Regione siciliana la riapertura dell'OVE- Ospedale Vittorio Emanuele - chiuso da qualche anno. L'appuntamento, pioggia permettendo, è per oggi​ alle ore 18 in via Plebiscito davanti all'ingresso centrale dell'OVE. Artefice dell'iniziativa è​ la rete "Sanità al collasso. Riattivare il Vittorio Emanuele", composta da medici, infermieri, operatori sanitari, cittadini e attivisti.

“A Catania - dicono gli organizzatori della fiaccolata- ci sono ben 4 gli ospedali che negli scorsi anni sono stati dismessi o radicalmente depotenziati: Ferrarotto, Santa Marta, Santo Bambino e proprio il Vittorio Emanuele. "Oggi, a ben dieci mesi dallo sviluppo della pandemia, a ben oltre 35mila casi in Sicilia e con quasi 300 decessi, i presidi ospedalieri sono saturi ed al collasso, dottori e dottoresse, gli infermieri e infermiere, operatori e operatrici delle ditte di pulizie sono sfiniti/e. Proprio qualche giorno fa la Regione lo metteva nero su bianco nella “rimodulazione delle rete ospedaliera Covid-19”, operativa dopo il via libera del Comitato tecnico-scientifico: oggi «non è derogabile», si legge nella relazione, attivare una più adeguata e diversa gestione della attuale, crescente curva epidemica presente sul territorio regionale, con un’offerta fondata su «un numero sufficiente» di ospedali «con adeguata distribuzione territoriale» per assicurare un idoneo e consistente numero di posti letto nelle diverse discipline che caratterizzano il percorso del paziente Covid", aggiunge la nota.

"E' il momento di schierarci - conclude il comunicato -​ al fianco di tutti gli operatori e operatrici sanitari che da tempo ormai denunciano una pessima gestione del Sistema Sanitario, che chiedono interventi senza essere ascoltati. Per rinforzare la sanità pubblica, renderla sempre più accessibile e vicina alle persone. Contro lo smantellamento del sistema sanitario e le continue privatizzazioni. Per riattivare gli ospedali in disuso. Cittadini e cittadine, operatori sanitari e operatrici sanitarie, pulizieri e puliziere, associazioni, gruppi, organizzazioni e sindacati per una Fiaccolata davanti l'ingresso dell'Ospedale Vittorio Emanuele".

Fra le organizzazioni impegnate in queste settimane nel sostenere la richiesta di apertura dell'OVE​ il Comitato di Solidarietà Popolare - Graziella Giuffrida, il Fronte della Gioventù Comunista - Catania e Potere al Popolo - Catania, l'USB federazione di Catania​ e tanti altri.