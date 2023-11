Una scivola per l’accesso al mare dei diversamente abili, il progetto di Terrammare ad Aci Castello

Una scivola per l’accesso al mare dei diversamente abili in prossimità del porticciolo di Aci Castello. Sarà presentata domenica 3 dicembre, in occasione della "Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità". Il progetto, presentato da Terrammare Srls, nasce dalla volontà di abbattere le barriere architettoniche nella fruizione del mare.

Alla presentazione del progetto, presso il ristorante\pizzeria "Il Tubo" ad Acicastello, in via Marconi 33, alle ore 11.00, parteciperanno le associazioni “Come Ginestre”, “Asd All Sporting”, “A.U.SPI.CA” e “ACLI”. Moderatore dell’evento sarà l' Ingegnere Antonio Busà, progettista dell’intervento.