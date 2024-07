Comune e Unicef insieme nel contrasto alla povertà minorile: firmata l'intesa

Il sindaco Enrico Trantino, affiancato dall'assessore alle Politiche sociali Bruno Bucchieri, e il coordinatoe per l'Italia dell’ufficio regionale Unicef per l’Europa e l’Asia Centrale, Nicola Dell'Arciprete hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per rafforzare la collaborazione sul contrasto alla povertà minorile attraverso l’attuazione dell’European child guarantee, misura comunitaria tra le più importanti nel campo dell'inclusione dei minorenni.

"Grazie all'importante supporto dell' Unicef - hanno detto il sindaco Trantino e l'assessore Brucchieri - rafforziamo il nostro impegno nel garantire un futuro migliore ai nostri bambini e ai nostri ragazzi, facilitando l'accesso ai servizi essenziali e l'inclusione sociale, con il coinvolgimento delle principali istituzioni locali e regionali". Il coordinatore Unicef Dell'Arciprete si è soffermato sull'importanza della partnership con la città di Catania che contribuirà a portare sul territorio una fetta dell'imponente stanziamento europeo previsto a favore dell'infanzia e soprattutto dei minori a rischio esclusione.

Con il supporto tecnico di Unicef, l'Amministrazione comunale si doterà entro la prima metà del 2025 di uno strumento specifico di programmazione locale riguardo alle misure di contrasto alla povertà minorile, in linea con le raccomandazioni europee, il piano nazionale di attuazione della garanzia infanzia (Pangi) e la programmazione regionale. Il piano di azioni previste spazia dal rafforzamento dei centri aggregativi per adolescenti all’accompagnamento all’ autonomia dei careleavers, fino a misure per la prima accoglienza di minori in affido e al rafforzamento del sistema educativo da 0 ai 6 anni.

Saranno incrementati i servizi essenziali per bambine e bambini nel campo dell’educazione, dell’assistenza sanitaria e della lotta alla dispersione scolastica, ma anche nel supporto alla genitorialità e nella promozione delle competenze digitali. Un focus specifico si concentrerà sulla partecipazione attiva delle ragazze e dei ragazzi nella consultazione sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza.

La presentazione e la firma del protocollo sono state accompagnate da una conferenza e una tavola rotonda incentrate su Garanzia Italia e sulle principali sfide su infanzia e adolescenza a livello locale. Sono intervenuti: il deputato dell'Assemblea regionale siciliana, Giuseppe Lombardo; Stefano Rimini, esperto Politiche sociali Programma in Italia Unicef, Lucia Leonardi, direttrice Famiglia e Politiche Sociali del Comune, Roberta Montalto, direttrice Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni. Ha moderato la conferenza Elisabetta Sciotto, collaboratrice del Lapos - Università. Presenti i rappresentanti dell'Asp del Forum Terzo del settore, dell'Università, dell'Ufficio scolastico provinciali e dei sindacati