Unict, Alleanza Univesitaria chiede di posticipare prima rata delle tasse

L’associazione Alleanza Universitaria, a conoscenza della scadenza della prima rata del contributo, fissata al 15 gennaio secondo la guida dello studente, proporrà nei giorni che seguono di posticipare la scadenza al 10 febbraio. "Non si comprende come l’amministrazione dell’ateneo non differisca o proroghi la scadenza del pagamento, vista la condizione di seria e comprovata difficoltà per gli studenti e le loro famiglie a causa della seconda ondata di Covid-19, sicuramente non contemplata quando venne approvata dagli organi collegiali la guida dello studente 2020/21. L’impossibilità oggettiva di far fronte al pagamento entro l’attuale scadenza prevista - si legge nella nota - comporterebbe il non potersi prenotare agli appelli per gli esami di profitto, arrecando ulteriore danno agli studenti. Data l’imminenza della scadenza, qualora mancassero i tempi tecnici per una proroga tempestiva, proponiamo una differenziazione fra didattica e pagamento tasse, facendo in modo che anche gli studenti che non riescono a regolarizzare i propri pagamenti entro la scadenza, possano sostenere gli esami della sessione invernale, tenuto conto che il pagamento avverrà in un secondo momento. Questa situazione non è accettabile. Alleanza Universitaria si impegna ad avviare, in tempi brevi, un dialogo con organi competenti perché oggi l’Ateneo è tenuto a venire incontro alle esigenze e ai disagi della comunità studentesca, come già accaduto nel precedente anno accademico dove le date delle ultime due rate, per mezzo di decreto rettorale, furono prorogate rispettivamente di un mese a giugno e luglio".