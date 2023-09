Unict, VIII edizione della Conferenza Nazionale dei Dottorandi in Scienze Sociali

Al via, l’VIII edizione della Conferenza Nazionale dei Dottorandi in Scienze Sociali (CNDSS) ospitata anche, per questa annualità, dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Ateneo catanese. Il Direttore del DSPS di Catania, Prof.ssa Pinella Di Gregorio e il Coordinatore del Dottorato in Scienze Politiche, Prof. Fabrizio Sciacca, sono lieti di accogliere l’evento scientifico nei giorni: 29 e 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2023. L’organizzazione catanese viene guidata dal rappresentante dei dottorandi Luigi Di Cataldo, insieme ai dottori, neo dottori e dottorandi del DSPS dell’Università di Catania. In particolare, la Conferenza rappresenta un’occasione di confronto tra giovani studiosi e ricercatori che afferiscono per indirizzo studiorum, o semplice passione, all’ambito eterogeneo delle scienze sociali (sociologi, politologi, filosofi, storici, giuristi, economisti, psicologi, antropologi). La Cndss 2023 diviene reale momento di interazione, per dibattere tematiche del nostro tempo. Il focus corrente orienta l’attenzione sulle repentine metamorfosi della società, includendo aspetti storici, economici, politici e culturali in genere. Attraverso la call individuata, presente sul sito dedicato alla Cndss corrente, si intende contribuire, nonché indagare e riflettere sui fenomeni della società contemporanea (a tal proposito, si invita a visitare il sito per partecipare alla Cndss 2023, come uditore e, nella veste di relatore, con la stesura di eventuali elaborati/paper e verificare de facto relative scadenze). Oggi, il campo delle scienze sociali non presenta confini demarcati, bensì liquidi, che travalicano, per effetto osmotico, le ripartizioni disciplinari del mondo accademico. Si palesa, invero, una commistione di restaurate voghe scientifiche e culturali, tra cui è possibile includere le scienze, finanche ecologiche, declinate nel futuribile verbo politico. In più, l’epoca attuale, connotata da escalation tecnologiche, presenta scene di quotidianità all’insegna di sfaccettate vulnerabilità, per cui è importante rivedere gli attuali paradigmi improntati sull’agire sociale. Inoltre, tra i compiti dello scienziato sociale, deve ascriversi anche la missione esplorativa, per valutare i reali benefici derivanti dall’attuazione di innovazioni tecnologiche.

La Cndss 2023 avrà l’onore di ospitare i seguenti keynote speakers:

prof. Stefano Bini - professore associato di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale presso l’Università di Las Palmas de Gran Canaria.

prof. Luigi Burroni - professore ordinario di Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze; Presidente della Società Italiana di Sociologia Economica, Prorettore dell’Università di Firenze.

prof.ssa Pinella Di Gregorio - professoressa ordinaria di Storia Contemporanea, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania.

prof.ssa Daniela Irrera, professoressa ordinaria di Relazioni Internazionali presso la Scuole Universitaria Superiore della Difesa.

prof.ssa Monica Massari - professoressa associata di sociologia generale presso il Dipartimento di studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università di Milano.

prof.ssa Stefania Mazzone - professoressa associata di Storia delle Dottrine Politiche del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania.

prof. Angelo Schillaci - professore Associato di Diritto Pubblico Comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza della “Sapienza” Università di Roma e presso la Zhongnan University of Economics and Law di Wuhan (Cina).

prof. Fabrizio Sciacca - professore ordinario di Filosofia Politica; Coordinatore della Scuola di Dottorato di Scienze Politiche del DSPS dell’Università di Catania.

prof.ssa Valeria Ferraris - professoressa Associata di Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino.

La Conferenza 2023, nel segno della continuità con le edizioni pregresse, si pone l’obiettivo di perseguire innovate prospettive di dialogo e integrazione tra i saperi. Occorre guardare all’ambito delle scienze sociali in un’ottica evolutiva, al fine di applicare teorie e pratiche secondo rivedute logiche e metodi di ricerca. È importante, infine, contribuire con nuovi input al campo delle scienze sociali, al fine di restituire alla comunità scientifica dati riscontrabili e validi universalmente.

Inoltre, parteciperanno ai lavori della VIII edizione della CNDSS 2023 alcune/i delle/dei postdoctoral researcherscoinvolti nell’ambito del PRIN MOBS – Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale, ed. 2020, “Mobilities, solidarities and imaginaries across the borders: the mountain, the sea, the urban and the rural as spaces of transit and encounters”. (I temi del PRIN MOBS e i giovani ricercatori che prenderanno parte ai lavori della Conferenza sono descritti nella sezione di questo sito web ad essi dedicata).

In chiosa, si invitano sin da subito tutti gli interessati a collegarsi al sito: www.cndss.org, con l’auspicio venturo di una proficua diffusione/condivisione delle tematiche legate alle scienze sociali.