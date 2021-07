Unict, Scuola Superiore di Catania: “Entra nel merito. La nostra eccellenza è il tuo talento”

“Entra nel merito. La nostra eccellenza è il tuo talento”. È l’invito che la Scuola Superiore di Catania rivolge anche quest’anno a tutti i neo-diplomati più brillanti, in occasione della pubblicazione del nuovo bando di ammissione al primo anno dei propri corsi ordinari. Venti i posti a disposizione equamente distribuiti tra le due classi, Scienze sperimentali e Scienze umanistiche e sociali. Una eccezionale opportunità per i giovani studenti, italiani e stranieri, interessati a intraprendere un percorso di studi nel centro di alta formazione dell’Università di Catania che opera per valorizzare il merito e il talento dei giovani studenti. Gli allievi della Scuola, infatti, oltre alla frequenza dei corsi ordinari dell’Ateneo, usufruiranno di importanti attività di approfondimento, mobilità nazionale e internazionale, ricerca e sperimentazione, vivendo e studiando in una comunità scientifica aperta alla crescita culturale e al confronto grazie anche alla residenzialità e alla gratuità dei servizi, inclusi vitto e alloggio. La struttura didattica di eccellenza dell’ateneo catanese, nata nel 1998 sul modello della ‘Normale’ di Pisa, con sede nella prestigiosa Villa San Saverio in via Valdisavoia 9 a Catania, favorisce l’avvio all’attività di ricerca di giovani meritevoli grazie anche a percorsi di formazione innovativi e altamente qualificati a livello universitario e post-universitario, come testimoniano le numerosissime storie di successo in Italia e nel mondo degli ex-allievi della Scuola. Possono partecipare al nuovo bando coloro che abbiano conseguito un titolo di studio che dia accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico in un anno scolastico non anteriore al 2019/2020 e che non siano già immatricolati in una istituzione universitaria nell’anno accademico 2020/2021 o in anni accademici precedenti. Per l’anno accademico 2021/2022 sono a disposizione 20 posti equamente distribuiti tra la classe delle Scienze sperimentali (corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico a carattere scientifico, medico e ingegneristico) e delle Scienze umanistiche e sociali (corsi di ambito giuridico, economico, politico-sociale e umanistico). La domanda di partecipazione va compilata, entro il prossimo 5 settembre, online sul sito web della Scuola, www.scuolasuperiorecatania.it. Le prove di accesso si svolgeranno il 14 e 15 settembre (prove scritte) e 17 settembre (prova orale).