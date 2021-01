Unict, Sebastiano Battiato nel direttivo dell'Associazione italiana per la Ricerca in Computer Vision

Il prof. Sebastiano Battiato è stato confermato alla vicepresidenza dell’Associazione italiana per la Ricerca in Computer Vision, Pattern recognition e machine Learning (CVPL). Ordinario di Informatica nel dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Catania e delegato del rettore ai Sistemi informativi d’Ateneo, il docente etneo è stato eletto per il biennio 2020-2022 vicepresidente della società scientifica che riunisce la comunità di ricercatori del settore. L'assemblea dei soci stamattina ha ratificato la nomina all'unanimità ed, inoltre, ha riconfermato il governing board uscente con il prof. Gianluca Foresti dell’Università di Udine alla presidenza e il prof. Nicu Sebe dell’Università di Trento nel ruolo di rappresentante CVPL all’International Association in Pattern Recognition. La CVPL è una delle più antiche associazioni scientifiche della accademia italiana, nata nel 1983 e affiliata all’International Association in Pattern Recognition (IAPR), ed ha come mission istituzionale quella di creare e mantenere attiva la comunità scientifica italiana nelle discipline della Computer Vision ed Image Processing, Pattern Recognition e Machine Learning che in questi anni sono tra i temi più caldi della ricerca internazionale nel campo dell’informatica e dell’ingegneria informatica oltre che di grande interesse per l’industria delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione. L’associazione, inoltre, promuove iniziative di diffusione scientifica (convegni e conferenze su tutto il territorio italiano), conta oltre 300 soci attivi e oltre centinaia di ricercatori in campo accademico e industriale accademia ed industria che seguono le attività nelle diverse iniziative. Fra le principali attività dell'associazione la conferenza internazionale International Conference on Image analysis and Processing, nata negli anni ’80 e ospitata a Catania al Monastero dei Benedettini nel 2017. La prossima edizione si terrà a Lecce nel mese di settembre. Il CVPL, inoltre, si occupa di argomenti teorici, dai modelli a grafi al Deep learning, su dati immagini, video e 3D, sul colore, le tessiture ed il movimento, e su dati sensoriali differenti, ora anche acquisiti in IoT. La ricerca poi si declina in molti temi applicativi correlati quali la document analysis, il medical imaging, la video sorveglianza e la biometria, il multimedia, il cultural heritage e l’automotive, la visione robotica, l’interazione uomo macchina e la applicazione verso la grafica e l’augmented reality. L’associazione, inoltre, supporta e favorisce la internazionalizzazione della ricerca italiana ed è anche collegata ad altre associazioni internazionali.