Unimpresa, eletti i vertici regionali: "Chiederemo autonomia per la camera di commercio di Catania"

Rinnovato il vertice regionale di Unimpresa. La nuova squadra è composta da nove componenti provinciali che verranno ufficializzati nell’esecutivo regionale a gennaio 2024. I nuovi eletti sono Maurizio Leotta (Catania), Giuseppe Spadafora (coordinatore regionale), Francesca Nicastro (Palermo), Mario Arena (Messina), Erika Gatto (Enna e Caltanissetta), Alessandro Rotolo (Agrigento e Trapani), Francesca Cammarella (Ragusa), Dario Giannone Malavita (Siracusa).

“Il tessuto imprenditoriale siciliano - dichiara il coordinaore Giuseppe Spadafora - è la chiave di volta per la rinascita economica e sociale di una terra abbandonata da anni a se stessa. Agricoltura, Pesca, Manifattura specializzata, Commercio, Accoglienza e Turismo, senza dimenticare il settore della Cooperazione e dell’Assistenza, sono settori strategici da dove far ripartire l’economia dell’Isola. Unimpresa Sicilia sarà portatrice delle istanze imprenditoriali attraverso specifici atti di indirizzo che verranno formulati alla politica nazionale e al governo regionale. In via prioritaria, chiederemo alla Regione siciliana il ripristino e la corretta gestione delle Camere di Commercio, con un accento particolare per quella di Catania per la quale abbiamo già chiesto, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di restituirle l’autonomia che aveva prima dell’accorpamento con Ragusa e Siracusa, proprio in virtù del suo essere Città Metropolitana. Su questo fronte siamo solidali con Confcommercio, Cna e altre associazioni di categoria che abbracciano tutti i settori produttivi, con le quali, unitariamente, esprimiamo l’80% della forza imprenditoriale catanese.", conclude Spatafora.