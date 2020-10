"Unimri Sicilia" consegna un riconoscimento al sindaco di San Gregorio

Un particolare riconoscimento è stato assegnato al primo cittadino di San Gregorio, Carmelo Corsaro, da parte dell’Unione nazionale insigniti al merito della repubblica italiana, sezione Sicilia. A consegnarlo il brigadiere dei carabinieri, Giovanni Rizza, responsabile dell’Unimri della Sicilia orientale che per dieci anni ha prestato servizio presso la locale stazione dei carabinieri ed ha conosciuto l'operato del giovane sindaco. "Laborioso e gran signore" è stato apostrofato il dottor Corsaro dal responsabile Unimri, Giovanni Rizza, che a presto lascerà l'incarico di delegato Unimri Sicilia orientale in attesa dell'esito del Convegno di Agrigento che sancirà l’unificazione delle due delegazioni orientale e occidentale. Nella stessa occasione, il brigadiere Rizza ha consegnato l'attestato di iscrizione onoraria all'ex assessore Carmelo Chiarenza, Cavaliere dell'Ordine al “merito della Repubblica italiana” per le “benemerenze acquisite nella fattiva collaborazione offerta alla sua associazione”. Il primo cittadino ha espresso parole di elogio per il lavoro svolto dall’Unimri e ha ringraziato il brigadiere per aver ricordato il rapporto intrapreso tra i due durante il decennale servizio presso i carabinieri di San Gregorio.

