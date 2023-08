Unione dei comuni del Calatino, Michele Morello (Mpa) eletto presidente

“Sono onorato di essere stato eletto presidente della prima assemblea dell’Unione dei Comuni del Calatino. Sono consapevole che questo ente di nuova costituzione giocherà un ruolo decisivo nella programmazione e realizzazione dei progetti nell’ambito del PR FESR 2021/2027 che prevede, per il nostro territorio, circa 50 milioni di euro da investire in sviluppo e lavoro”. Così il consigliere comunale Mpa di Grammichele, Michele Morello, neo eletto presidente dell’Unione dei Comuni del Calatino, l’assemblea costituita dai rappresentanti dei consigli comunali dei nove Comuni aderenti all’Unione: Caltagirone, Grammichele, Vizzini, Mazzarrone, Mineo, Licodia Eubea, San Michele di Ganzaria, Mirabella Imbaccari e San Cono. Michele Morello, eletto venerdì 4 agosto, è veterinario dirigente nel Distretto di Caltagirone. “Il mio impegno – conclude Morello - sarà finalizzato a fare da collante tra le molteplicità dei partiti politici, affinché la diversità di idee non generi divisione ma univocità di intenti per lo sviluppo e la realizzazione delle autonomie locali”.