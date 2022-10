Giornata mondiale della vista 2022, visite gratuite a Ramacca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Imparare a prendersi cura dei propri occhi e della propria vista: è la mission che da sempre si prefigge l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Ed è l’impegno che quotidianamente porta avanti la sezione di Catania dell’Unione guidata da Rita Puglisi. Ecco perché anche in occasione dell’edizione 2022 della Giornata Mondiale della Vista, l’Unità mobile oftalmica diagnostica verrà messa a disposizione della popolazione del calatino sabato 15 ottobre dalle 9 alle 13 quando ci si potrà recare in piazza Umberto a Ramacca per effettuare delle visite gratuite. Sull’unità ad accogliere i cittadini sarà il dottor Pino Caniglia. Proprio a Ramacca in questo weekend si svolge la Sagra del Pane, una manifestazione che richiama migliaia di visitatori: “essere presenti - dice la presidente dell’UICI di Catania Rita Puglisi - è un nostro dovere nonché una occasione utile per fare prevenzione, a testimonianza di come all’UICI etnea stia a cuore l’intera provincia. Queste sagre, inoltre, richiamano moltissimi cittadini anche dai paesi vicini e dunque saranno molte di più le persone a cui permetteremo di fare gratuitamente una visita. Siamo felici - aggiunge la presidente Puglisi - della collaborazione che si è instaurata con il sindaco di Ramacca Nunzio Vitale che ha subito accolto la nostra proposta. E siamo contenti che all’utile possiamo unire anche il dilettevole grazie alla disponibilità di un panificatore del luogo che permetterà ai nostri ragazzi di scoprire il mondo del pane e di riconoscere un buon prodotto grazie ai suoi odori, ai suoi sapori, al tatto”, conclude Rita Puglisi. “Questa giornata rappresenta un'occasione preziosa per tutti i cittadini al fine di praticare la prevenzione come stile di vita, soprattutto quella che riguarda i nostri occhi - spiega il sindaco Nunzio Vitale - Invito dunque tutti a recarsi presso l'ambulatorio mobile per sottoporsi al controllo. Vorrei inoltre ringraziare particolarmente il nostro cittadino Francesco Piccione che ha promosso l'iniziativa affinché si svolgesse qui nel nostro paese. La giornata è organizzata dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, sezione provinciale di Catania, e dall'IAPB Italia Onlus sezione italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della Cecità, in collaborazione con il Comune di Ramacca.