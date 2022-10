Unione Monarchica Italiana: "I migliori auguri di buon lavoro ai neo ministri siciliani"

"La presidenza per la Regione Siciliana dell’Unione Monarchica Italiana intende formulare i migliori auguri di buon lavoro ai neo ministri siciliani Nello Musumeci e Adolfo Urso della compagine governativa della premier Giorgia Meloni", dichiara il Presidente per la Regione Siciliana dell'Unione Monarchica Italiana Dott. Stefano Papa. "La scelta premia certamente le competenze riconosciute ad entrambi e il buon lavoro svolto dal Governatore uscente della nostra Regione. Si troveranno a dover affrontare da subito temi urgenti e della massima priorità come quelli sul fronte economico e i delicati scenari internazionali pesantemente compromessi prima dalla pandemia e poi dal conflitto in corso ma siamo certi che le scelte operate avranno sempre come fine il bene supremo del Paese con l'auspicio che le parole del mai dimenticato Re Umberto II: “L’Italia, innanzitutto!”, possano essere il riferimento dell’attività governativa nel contesto nazionale, in armonia con la consolidata collocazione europea ed atlantista", conclude.