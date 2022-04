Unitalsi e Lilt "ospiti" al mercato Campagna amica per il volontariato e la prevenzione

Domani, domenica 3 aprile, al mercato Campagna Amica di piazza Verga due ospiti d’eccezione: l’Unitalsi e la Lilt. Si potranno quindi conoscere delle realtà ormai consolidate che con la presenza di volontari contribuiscono al benessere sociale. In particolare l’Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari Internazionali) in occasione della sua Giornata Nazionale, propone una “piantina d’ulivo” simbolo di pace, di fratellanza e di ripartenza.

I volontari sensibilizzeranno i cittadini sull’importanza di sostenere la vita della associazione, i pellegrinaggi e i numerosi progetti di carità che vengono realizzati quotidianamente sull’intero territorio, nazionale e internazionale, al servizio delle persone più bisognose, grazie al costante e generoso impegno dei propri soci. Ma domani sarà anche l’occasione per contribuire alla ricerca contro il cancro grazie alla Lilt, lega italiana per la lotta contro i tumori. L’olio, il condimento salutare per eccellenza, sarà il protagonista della giornata dedicata alla prevenzione oncologica. Entrambi gli stand, insieme a quelli dei produttori, saranno attivi dalle 9.00.