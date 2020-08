Economia, dal 2 settembre il workshop internazionale sui modelli statistici

Mercoledì 2 settembre alle 15.30 sarà inaugurata la quinta edizione del workshop MBC 2 “Models and Learning in Clustering and Classification”, il tradizionale meeting scientifico promosso con cadenza biennale dal gruppo di ricerca di Statistica e Data Science del dipartimento di Economia e Impresa (Dei) dell’Università di Catania, guidato dal prof. Salvatore Ingrassia, con il patrocinio del Classification and Data Analysis Group della Società Italiana di Statistica (Cladag). Il workshop, che quest’anno si svolgerà in modalità on-line sulla piattaforma Zoom, costituisce un punto di riferimento sullo stato dell’arte della ricerca nel campo dei modelli statistici per la classificazione, la discriminazione e l’analisi dei gruppi nonché un luogo di incontro fra giovani ricercatori e studiosi affermati in campo internazionale che operano nel settore. “In un periodo in cui molti convegni e riunioni scientifiche sono stati cancellati o rinviati al prossimo anno – spiega il prof. Ingrassia -, da parte del nostro Ateneo invece non si è voluto mancare all’appuntamento e questa scelta è stata molto apprezzata da numerosi colleghi a livello nazionale e internazionale”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad aprire i lavori saranno il rettore Francesco Priolo, il presidente della Società Italiana di Statistica Corrado Crocetta e il direttore del Dei Roberto Cellini. Rispetto alle precedenti edizioni il workshop si terrà in forma ridotta con cinque sessioni pomeridiane con cadenza quasi settimanale comprendenti relazioni, discussioni e video-posters relative agli argomenti trattati. Ogni sessione sarà introdotta da una relazione principale. Le relazioni principali saranno tenute da Thomas Brendan Murphy (University College Dublin, School of Mathematics & Statistics, Dublin, Irlanda), per la prima sessione prevista mercoledì 2 settembre subito dopo l’apertura dei lavori; Elisabeth Gassiat (Laboratoire de Mathématiques d'Orsay, Université Paris-Sud, Francia), per la sessione di venerdì 4 settembre; Jiahua Chen (Department of Statistics, University of British Columbia, Vancouver, Canada), per la sessione di venerdì 11 settembre; Gianluca Bontempi (Machine Learning Group - Département d'Informatique, Université Libre de Bruxelles, Belgio), per la sessione di venerdì 18 settembre e Juan Antonio Cuesta Albertos (Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, Universidad de Cantabria, Spagna), per la sessione di venerdì 25 settembre. L'evento si svolgerà interamente in lingua inglese e vedrà la partecipazione di giovani ricercatori e di quasi cento studiosi provenienti da 13 paesi europei ed extraeuropei. Come per le precedenti edizioni, è stato lanciato un call for papers per la pubblicazione di un numero speciale della rivista “Advances in Data Analysis and Classification” (Fascia A Anvur) i cui Guest Editors sono il prof. Ingrassia, Julien Jacques (Francia) e Weixin Yao (Usa). Per questa edizione, il Comitato Scientifico è costituito da Malgorzata Bogdan (Polonia), Andrea Cerioli (Italia), Alfonso Gordaliza (Spagna), Salvatore Ingrassia (Italia), Julien Jacques (Francia), Angela Montanari (Italia), Roberto Rocci (Italia), Jeroen K. Vermunt (Paesi Bassi), Maurizio Vichi (Italia) e Weixin Yao (Usa).