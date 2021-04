"Meraviglie e vulnerabilità della tecnologia", incontro universitario con Massimo Gaggi

Protagonista del corso online, in programma lunedì 12 aprile, alle 15, sarà Massimo Gaggi, editorialista del Corriere della Sera

Le nuove sfide viste dagli Stati Uniti, il fascino e le insidie dell’intelligenza artificiale saranno al centro del webinar “Meraviglie e vulnerabilità della tecnologia”, organizzato dal Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania nell’ambito della serie degli “Incontri con il mondo del lavoro”. Protagonista del corso online, in programma lunedì 12 aprile, alle 15, sarà Massimo Gaggi, editorialista del Corriere della Sera, del quale in passato è stato vicedirettore e corrispondente da New York.

Nel corso dell’incontro, Massimo Gaggi parlerà di intelligenza artificiale e dei nuovi lavori dell’economia digitale, ma anche di automazione che fa sparire molti mestieri e impone sforzi continui di aggiornamento professionale. E ancora la sfida tecnologica tra Stati Uniti e Cina e gli spazi che restano all’Europa, stretta fra i giganti del settore. L’editorialista si soffermerà anche sull’impatto della pandemia che, oltre a cambiare lo stile di vita di tutti noi, ha aumentato di molto la centralità della tecnologia nelle nostre vite creando anche la necessità di imporre limiti e regole fin qui inesistenti.