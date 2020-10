Università, dipendente positivo al Covid19: sospese le lezioni ad Economia

E' stato un caso positivo al Covid19 a far scattare l'allerta nel dipartimento di Economia dell'ateneo catanese. Ad essere positivo è un dipendente dell'università e così, a scopo precauzionale,, tutte le lezioni dei corsi di studio del dipartimento di Economa e Impresa della settimana 12-16 Ottobre si terranno unicamente per via telematica.

A darne notizia, attraverso una nota pubblicata sul sito internet ufficiale, è il direttore del dipartimento Roberto Cellini. In attesa di ulteriori indicazioni da parte delle autorità sanitarie, l’ingresso a Palazzo delle Scienze è interdetto a tutti gli studenti, assegnisti e dottorandi. La biblioteca sarà chiusa al pubblico e tutti gli appuntamenti fissati per i prossimi giorni sono da intendersi annullati.