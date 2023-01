Università, alla neolaureata catanese Irene Barbagallo il premio “America Giovani”

La giovane catanese Irene Barbagallo ha ricevuto lunedì scorso a Roma, nel corso di una cerimonia che si è tenuta alla Camera dei Deputati, il premio “America Giovani per il talento universitario”, promosso dalla Fondazione Italia-Usa che ogni anno seleziona quegli studenti degli atenei italiani che per risultati accademici, età e altri requisiti rappresentano le eccellenze nel nostro Paese.

Laureata ad appena 21 anni nello scorso mese di luglio con il massimo dei voti in Scienze e Lingue per la Comunicazione nel dipartimento di Scienze umanistiche x, grazie a una tesi dal titolo “La valorizzazione della Sicilia attraverso gli abiti di Dolce & Gabbana”, la dottoressa Barbagallo è rientrata quindi tra i mille laureati eccellenti in tutta Italia. Il premio conferitole comprende anche l’iscrizione gratuita al Master “Leadership per le Relazioni Internazionali e il Made in Italy” interamente finanziato dalla Fondazione Italia-Usa