Università, quasi 4 milioni per il personale tecnico-amministrativo

Quasi 4 milioni di euro da destinare al personale tecnico-amministrativo dell'università di Catania per il 2020. E' quanto prevede il contratto collettivo integrativo stipulato dal rettore Francesco Priolo e dal direttore generale Giovanni La Via per l'ateneo e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali e quelle unitarie. Il rettore Francesco Priolo ha espresso "particolare soddisfazione per la sottoscrizione dell'accordo" che, ha detto, "consentira' a tutto il personale di ricevere le proprie spettanze". "Ritengo che questo modo di operare tra l'amministrazione e i sindacati, ognuno col proprio ruolo, stia dando i propri frutti e soprattutto nel rispetto dei tempi - ha aggiunto -. Stiamo lavorando adesso per la stabilizzazione di altre 54 unita' di personale tecnico-amministrativo, per le progressioni economiche orizzontali e verticali. E' un segnale importante che questa amministrazione vuole dare al personale". Il direttore generale Giovanni La Via ha evidenziato "come questo traguardo sia stato raggiunto, in piena emergenza sanitaria, grazie ad un percorso comune tra le diverse parti con l'obiettivo di soddisfare le esigenze di tutti, dell'amministrazione e sindacati nell'interesse del personale". "Abbiamo raggiunto un buon risultato - ha sottolineato - adesso ci attendono nuove sfide, ma credo che questa amministrazione stia operando nella giusta direzione".