Università, Santo Di Nuovo confermato presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia

Il direttivo dell'Associazione Italiana di Psicologia, che rappresenta oltre 1.600 psicologi operanti nelle università italiane, a seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche, ha riconfermato come presidente per il triennio 2021-2023 il prof. Santo Di Nuovo, ordinario di Psicologia generale al Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Catania. Il docente farà così parte del tavolo tecnico del Ministero dell'Università, istituito per la revisione del percorso di studi di psicologia, anche in vista di rendere la laurea abilitante come per altre professioni sanitarie. L'AIP è anche rappresentata, insieme all'Ordine degli Psicologi, nella European Federation of Psychological Associations, che rilascia certificazioni internazionali di qualificazione del titolo psicologico (EuroPsy), per la quale anche la laurea magistrale della nostra Università è stata accreditata.