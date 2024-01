Disuguaglianza e povertà, l'Università ospita un seminario con il presidente Istat

Nell’ultimo biennio la diffusione della povertà in Italia è stata fortemente condizionata dall’accelerazione dell’inflazione, il cui impatto è stato più significativo per le famiglie meno abbienti. È uno dei dati che emergono dal recente rapporto Istat 2021-22 sulla povertà assoluta e relativa diffuso lo scorso ottobre, elaborati sulla base dell’aggiornamento della metodologia di stima definito nell’ambito della Commissione nazionale di studio di cui hanno fatto parte rappresentanti del mondo accademico e di diversi enti. Il report verrà illustrato da Francesco Maria Chelli, docente di Statistica economica presso l’Università Politecnica delle Marche e presidente facente funzioni Istat dal maggio scorso. L'occasione sarà il seminario, in programma venerdì 26 gennaio alle 11, nell'aula magna di Palazzo delle Scienze, dal titolo 'Disuguaglianza e povertà: la situazione del Paese dagli ultimi dati dell’Istat'.

Il seminario, organizzato dal dipartimento di Economia e Impresa dell’Università di Catania, è l’occasione per presentare e approfondire le recenti statistiche sulla povertà e le disuguaglianze prodotte dall’Istituto nazionale di statistica, che rilevano, ad esempio, come nel 2021 poco più di 1,9 milioni di famiglie (il 7,5%) e circa 5,6 milioni di individui fossero in condizione di povertà assoluta, ossia incapaci di acquisire i beni e i servizi necessari a raggiungere uno standard di vita ritenuto 'minimo'. Nel Mezzogiorno le famiglie 'assolutamente povere' salgono fino al 10 per cento. Particolare attenzione verrà posta anche all’andamento recente del mercato del lavoro e ai divari che lo caratterizzano.