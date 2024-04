Accoltellato al culmine di una lite familiare: fermati gli autori

Un 56enne è stato accoltellato ieri pomeriggio nel quartiere di Monte Po al culmine di una lite familiare. L'uomo, ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale San Marco, non è in pericolo di vita ma i medici hanno indotto il coma farmacologico in via precauzionale. Come riferito a Cataniatoday dalla polizia intervenuta sul posto con gli agenti delle volanti e della squadra mobile, sono stati identificati e fermati gli autori dell'aggressione. Le due persone fermate sono due fratelli gemelli di 35 anni, che avrebbero rapporti di familiarità con la vittima, legami nell'ambito dei quali sarebbe maturato il movente dell'accoltellamento.

In aggiornamento

