Colto da malore nella sua abitazione, 45enne soccorso dalla polizia

Gli agenti del commissariato di polizia di Adrano sono intervenuti in aiuto di un 45enne colto da malore. L'intervento dei poliziotti è scattati in seguito a una chiamata arrivata al numero unico di pronto intervento 112, con la quale una persona aveva richiesto aiuto per un familiare privo di sensi. Gli agenti sono giunti sul posto segnalato notando, da una porta finestra di accesso all’appartamento, la presenza di una persona esanime, distesa su un divano. Percependo la gravità della situazione gli agenti hanno forzato la porta e, dopo aver fatto accesso nell’alloggio, hanno cercato di stimolare la persona per fargli riprendere i sensi. Notando il colorito cianotico del malcapitato e il flebile battito cardiaco, gli agenti hanno capito che qualcosa stava ostruendo le vie aeree, impedendo il respiro. Quindi, hanno praticato alcune manovre di primo soccorso, ponendo l’uomo in posizione laterale di sicurezza, una manovra che ha permesso un istantaneo miglioramento delle sue condizioni di salute. I poliziotti, che nel frattempo avevano allertato il 118, hanno quindi atteso l’arrivo dei sanitari e lo hanno affidato alle loro cure.