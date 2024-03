Picchia la moglie e finisce nei guai, denunciato 34enne violento e recidivo

La polizia di Adrano ha denunciato un uomo di 34 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Gli agenti della squadra volante, dopo l’ennesimo litigio familiare, sono intervenuti accertando che l’uomo si era reso responsabile di numerose vessazioni fisiche e psichiche nei confronti della moglie La donna, dopo l’ennesimo episodio di violenza subita, è stata soccorsa dagli agenti che hanno provveduto a metterla in condizioni di sicurezza insieme alla figlia di un anno, collocandole in una struttura protetta.