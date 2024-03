Calci all'uscio della casa della ex, 33enne arrestato

Dopo aver litigato con l’ex compagna stava bussando con insistenza alla porta dell’abitazione. Per questo motivo i poliziotti, a seguito di segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in viale Giovanni da Verrazzano bloccando sul pianerottolo dell’abitazione un 33enne catanese già destinatario del provvedimento di ammonimento del Questore.

Gli agenti hanno quindi sentito la donna che ha raccontato dei frequenti litigi con il compagno, nel corso dei quali aveva subito aggressioni fisiche. Per questo motivo aveva deciso di porre fine alla relazione. L’uomo però si era nuovamente presentato presso l’abitazione della compagna bussando con forza e pretendendo di entrare nonostante il rifiuto della donna. La donna a quel punto ha deciso di presentare una denuncia nei suoi confronti. Sottoposto a perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno di uno zaino che portava in spalla, un tirapugni e un coltello a serramanico con la punta acuminata. In considerazione dei precedenti del 33enne, del provvedimento di ammonimento e della condotta violenta, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.