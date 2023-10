"Se ti vedo con un altro ti ammazzo", 40enne violento arrestato per minacce alla sua ex

Arresti domiciliari per un 40enne catanese, denunciato per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, una 49enne di Catania. Le indagini sono state avviate dai carabinieri della caserma di Librino dopo la denuncia sporta, alla fine del mese di settembre scorso, dalla donna che ha riferito di subire dal suo ex una vera e propria persecuzione fatta di telefonate e messaggi minacciosi.

Il 40enne, già condannato in via definitiva per lesioni aggravate nei confronti della stessa donna, che lo aveva denunciato nel giugno 2021, dopo essere stato scarcerato nel gennaio 2023 ha contattato di nuovo la ex tramite una sua amica, facendole sapere che "era cambiato". I due si sono così incontrati con la prospettiva di instaurare un rapporto di amicizia, senza rischi, considerato anche il trasferimento del 40enne a Milano.

Ma presto la situazione è degenerata. Infatti già nello scorso giugno l'uomo ha iniziato a tempestare la donna di telefonate (circa venti al giorno) nelle quali, oltre a pretendere di sapere dove si trovasse e con chi si accompagnava, le avrebbe indirizzato parole offensive e minacce di morte. Tra le quali: "ti ammazzo, se ti vedo con un altro e se vai a lavoro".

Inoltre, il violento ex fidanzato aveva minacciato di ucciderla in occasione dell’imminente matrimonio del figlio. La persecuzione non si è arrestata neanche dopo un incontro faccia a faccia organizzato tra i due grazie all'intermediazione del figlio della donna. Anche in quella occasione la donna è stata minacciata di morte. "Non pensare che ti fai fidanzata con un altro - ha detto l'uomo - se ti vedo con un altro ti ammazzo". Le continue minacce hanno spinto infine la vittima a denunciare di l'ex fidanzato violento e recidivo.