Appena uscito dal carcere picchia la moglie, marito violento recidivo arrestato

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato, per maltrattamenti in famiglia, un misterbianchese di 39 anni. L'uomo convinto di essere stato tradito dalla moglie, l'ha aggredita colpendola con schiaffi e pugni al volto. La donna aveva già denunciato il marito lo scorso gennaio e l'uomo era stato dapprima allontanato dalla casa familiare e poi arrestato. Il marito violento, uscito dal carcere, ha convinto la moglie che l’esperienza in prigione lo aveva cambiato. La signora ha così ritirato la querela e consentito all'uomo di tornare a vivere nell’abitazione familiare.

Tuttavia, durante un pranzo in famiglia, il 39 enne avrebbe accusato la moglie di averlo tradito, mentre lui si trovava in carcere, per questo motivo l’avrebbe offesa e colpita al viso con schiaffi e pugni. La donna sarebbe riuscita a divincolarsi e scappare, rifugiandosi in una proprietà adiacente dalla quale ha contattato il numero unico di emergenza 112. I militari, prontamente intervenuti, hanno trovato la signora ancora nascosta, impaurita e con il volto arrossato e hanno richiesto l’intervento dei medici del 118.

I militari hanno poi raggiunto il 39enne e lo hanno arrestato. Il marito violento e recidivo è adesso agli arresti domiciliari in una abitazione diversa da quella coniugale.