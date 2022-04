SìAmo Futuro Catania aderisce alla campagna pasquale “L’Uovo della Ricerca”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Nella giornata del 4 aprile 2022 hanno inizio i banchetti della Confederazione SìAmo Futuro Catania di fronte i vari plessi dipartimentali dell’Ateneo degli Studi di Catania. I rappresentanti e membri dell’associazione, continuativamente per la settimana fino al 7 aprile, collaboreranno con l’AIRC di Catania per la campagna Pasquale “L’Uovo della Ricerca” al fine di sensibilizzare la comunità studentesca sul tema e contribuire alla ricerca sul cancro. “È un’iniziativa che abbiamo portato avanti anche durante il primo lockdown e che ha sempre coinvolto la comunità universitaria.” - dichiara Luca D’Emilio, Segretario di SìAmo Futuro Catania - “Per noi contribuire come protagonisti al lavoro dell’AIRC e dei suoi ricercatori attraverso questa iniziativa - continua - significa sottolineare il sentimento solidale che vogliamo diffondere in Ateneo e che deve guidare le sue azioni e la intera comunità accademica”. I banchetti si terranno da oggi lunedì 4 aprile fino a venerdì 7 aprile presso le strutture afferenti ai dipartimenti di Scienze Umanistiche, Scienze del Farmaco, Scienze Politiche (Via Gravina), Giurisprudenza (Via Roccaromana), Torre Biologica.