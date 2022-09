Acireale, urbanistica: sinergia tra Amministrazione e associazioni di professionisti

Comincia a prendere corpo la sinergia tra Amministrazione comunale e le associazioni “Ingegneriarchitettiacesi” e “Geometri acesi”, nell’ambito di un processo che possa condurre alla semplificazione dei processi in edilizia. A riguardo, auspice l’assessorato all’Urbanistica, retto da Mario Di Prima, è stato costituito un tavolo tecnico, i cui componenti si sono già riuniti in due circostanze. L’iniziativa, hanno spiegato i rappresentanti delle associazioni professionali, si inserisce in un quadro di comune impegno per la ripresa ed il rilancio delle attività economiche. In questo senso, assume sempre maggiore rilievo il concetto di consulenza funzionale, previsto dalle norme di semplificazione, volto a favorire un regime collaborativo tra utenza ed uffici preposti.

La costituzione del tavolo tecnico nasce dalla convinzione della necessità di un periodico aggiornamento della strumentazione urbanistica comunale, anche in relazione alla evoluzione normativa ed è finalizzata sia alla revisione e all’aggiornamento del Regolamento edilizio, sia a migliorare il rapporto collaborativo tra gli uffici ed i liberi professionisti, favorendo un confronto costruttivo sul tema delle interpretazioni legislative, con l’intento di uniformare le varie procedure ed i procedimenti amministrativi correlati.

“Abbiamo accolto con favore l’istanza che ci è stata rappresentata dalle associazioni professionali – ha osservato l’assessore Di Prima – nella consapevolezza dell’esigenza generale di una semplificazione ed efficientamento dei rapporti con l’utenza, anche al verificarsi di verificarsi di implementazioni normative di vario genere. Il tutto, ovviamente, muovendosi nell’assoluto rispetto delle regole ed all’insegna della massima trasparenza e competenza garantita da uffici e professionisti”.