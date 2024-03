"Urgente potatura degli alberi in piazza Duca di Camastra"

In gran parte di piazza Duca di Camastra serve una urgente potatura degli alberi. Questo è uno dei punti principali, all’ordine del giorno, discussi durante il sopralluogo del II municipio di Catania.

“In seguito alle tantissime segnalazioni che ci sono pervenute dagli abitanti della zona- dichiara il presidente del II municipio Claudio Carnazza- abbiamo effettuato questo sopralluogo per renderci conto della gravità del problema. In piazza Duca di Camastra il fogliame degli alberi è talmente fitto da coprire quasi completamente i lampioni. A questo vanno aggiunti anche i danni ai marciapiedi ed a tutta la pavimentazione della piazza dovuti alla crescita delle radici e dalla scarsa manutenzione negli anni. Adesso si spera in questa nuova amministrazione”.

Altro tema discusso, sono le pessime condizioni della segnaletica stradale orizzontale e verticale oltre da due cartelli pubblicitari da rimuovere perché pericolosi. “Stiamo monitorando la situazione legata al verde e alla mobilità in tutto il territorio di “Picanello-Ognina-Barriera-Canalicchio” -spiega il consigliere del II municipio Diego Monasteri-soprattutto nelle piazze e nei centri di socializzazione occorre una serie di attività manutentive, già inserite nel nostro progetto di cittadinanza partecipata, che stiamo portando avanti sin dal primo momento del nostro insediamento”.