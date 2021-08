Urgenti interventi di pulizia e strutturali nella sede del IV municipio

Oltre agli interventi strutturali nella sede del IV municipio di Catania, in via Galermo, servono urgenti lavori di pulizia, rimozione delle cenere vulcanica e ripristino del verde in molti punti. Questa è la richiesta che il consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale fa all’amministrazione comunale. "La struttura di via Galermo accoglie ogni giorno moltissima gente e versa in condizioni penose visto che, oltre ai lavori strutturali mai cominciati, presenta grosse carenze in termini di pulizia. Che fare allora? Tante sono le segnalazioni pervenute da parte degli utenti preoccupati. Catanesi a cui bisogna dare risposte concrete visto che la sede del municipio rappresenta la casa dei cittadini", dichiara Zingale.