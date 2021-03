"Niente profitti sulla pandemia", il flash mob dinanzi alla sede etnea della Pfizer

Diverse le sigle che hanno promosso la manifestazione contro "l'operazione biecamente commerciale in corso tesa a realizzare il massimo dei profitti vendendo i vaccini al miglior offerente in nome dell’interesse di pochi azionisti"

Ieri 11 marzo. ad un anno esatto dalla proclamazione da parte dell'Oms del coronavirus come pandemia e nell'ambito della giornata "No profit on pandemic", davanti allo stabilimento della Pfizer, sito nella zona industriale di Catania, si è svolto un articolato flash mob per protestare per protestare contro la proprietà privata dei vaccini anticovid. Presenti, con bandiere, striscioni e cartelloni esponenti e militanti del Partito della Rifondazione Comunista, di Potere al Popolo, della Federazione del Sociale Usb Catania, dell'Usb Pi, del Pci e della Fgci.

Al megafono gli interventi dei militanti di Potere al Popolo che hanno denunciato l'utilizzo cdei vaccini anti-Covid da parte delle multinazionali "emanazione del profitto". Per l'USB è intervenuta Claudia Urzì, responsabile provinciale della Federazione del Sociale USB che ha evidenziato "l'operazione biecamente commerciale in corso tesa a realizzare il massimo dei profitti vendendo i vaccini al miglior offerente in nome dell’interesse di pochi azionisti, le multinazionali hanno potere di vita e di morte sull’intera umanità, e tutto ciò mentre il meglio della ricerca pubblica e ingenti risorse, anch’esse pubbliche, vengono messe a disposizione di Big Pharma".

La sindacalista dell'Usb ha inoltre messo in evidenza che "a Cuba è partita la produzione delle prime 150.000 dosi di vaccino Soberana, con l'impegno a coprire il fabbisogno di tutti i Paesi esclusi dal mercato di Big Pharma, la disponibilità a vaccinare i turisti che approderanno sull'isola, di dare una mano in futuro anche ai Paesi del ricco Occidente, così come già fatto, nei mesi scorsi, con le brigate mediche che abbiamo visto giungere in nostro sostegno anche in Lombardia e Piemonte". Durante la manifestazione è stato simbolicamente bruciato un "brevetto" privato dei vaccini. I manifestanti si sono poi spostati nella centralissima piazza Stesicoro dove si è svolta una conferenza stampa.