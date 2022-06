Ussi Catania: Antonio Foti eletto delegato per gestire rinnovo presidenza

Il consiglio direttivo dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, riunitosi a Palermo lunedì 6 giugno, in presenza dei consiglieri nazionali Roberto Gueli e Nino Randazzo e del presidente del Collegio nazionale dei revisori dei conti, Giuseppe Di Bella, nonché del segretario regionale di Assostampa, Roberto Ginex, e del vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti, Salvatore Li Castri, ha delegato, attraverso elezione, il collega Antonio Foti, vicesegretario regionale, a gestire tutte le fasi che dovranno condurre al rinnovo della presidenza della sezione USSI di Catania, dopo le dimissioni rassegnate dal collega Gianfranco Troina, al quale il presidente regionale, Gaetano Rizzo, a nome di tutti gli intervenuti, ha rivolto un ringraziamento.

Antonio Foti si insedierà a breve per tracciare, assieme ai colleghi del consiglio provinciale di Catania, il percorso che dovrà condurre all’elezione del nuovo presidente etneo, attraverso una serie di passaggi indispensabili e, dunque, non ineludibili al fine di garantire la linearità dell’azione che verrà intrapresa. “Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami – ha affermato Antonio Foti – assegnandomi un incarico delicato e prestigioso. La buona riuscita del mandato che mi è stato affidato, ovviamente, passa da una collaborazione corale e, in questo senso, confido nella generosità dei colleghi che vorranno spendersi, attraverso proposte concrete e costruttive, al fine di ripristinare l’attività della sezione USSI di Catania".