Si ustiona con l'olio bollente mentre cucina: morta una donna

E' morta la donna di 85 anni rimasta ustionata ieri pomeriggio nella sua abitazione in via della Gardenia, a Biancavilla. L'anziana stava cucinando quando l'olio bollente le è finito addosso venendo investita da una fiammata. Purtroppo per la donna le gravi ustioni riportate al volto, alle gambe e alla braccia sono risultate fatali. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza ed era stata trasportata con codice rosso al centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro con l'elisoccorso. Ma nonostante i tentativi dei medici per la donna non c'è stato nulla da fare.