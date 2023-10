Usuraio colto sul fatto dagli agenti della squadra mobile e arrestato

Gli agenti della questura etnea hanno arrestato il 53enne D.G.S., accusato di essere un usuraio. E' stato colto sul fatto durante un'attività di controllo per la prevenzione dei reati effettuata dalla squadra mobile mentre riceveva denaro da un'altra persona nei pressi di un esercizio commerciale di Catania. I movimenti sospetti hanno indotto gli agenti a svolgere degli approfondimenti per capire se effettivamente tra i due intercorressero rapporti di prestito di denaro.

Secondo quanto ricostruito nell'immediatezza, D.G. S. aveva preteso la restituzione di una somma (l'importo non è stato reso noto dagli inquirenti) con tassi di interesse superiori alla soglia stabilita dalla legge. La perquisizione presso l’abitazione del sospettato ha permesso di rinvenire appunti scritti a mano, con nomi e relative cifre, posti sotto sequestro poiché considerati prove a suo carico. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare della custodia in carcere. Sono in corso ulteriori verifiche per stabilire se l'arrestato fosse inserito in un giro più ampio, con il coinvolgimento di altre persone, o se abbia invece operato in maniera autonoma.