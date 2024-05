Prestiti a tassi usurai, indagato imprenditore: beni sequestrati per un valore di circa 200 mila euro

Tre persone denunciate e beni sequestrati per un valore di circa 200 mila euro. Le indagini, coordinate dalla Procura etnea ed eseguite dai finanzieri del comando provinciale di Catania hanno fatto luce su un giro di usura, esercizio abusivo del credito, ricettazione e trasferimento fraudolento di valori.

In particolare, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato il legale rappresentante di una società attiva nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, il soggetto coinvolto nell’erogazione, in momenti diversi e comunque fin dall’anno 2010, di prestiti a tassi usurai in favore di svariati soggetti (almeno dieci) in stato di bisogno, secondo modalità variabili.

In alcuni casi, la consegna del denaro avveniva direttamente presso le abitazioni delle presunte vittime con l’applicazione preventiva di una decurtazione sull’importo pattuito a titolo di prima rata di interessi. In altri casi, con tassi e durata dei prestiti calibrati sul grado di solvibilità del richiedente.

In linea di massima, i prestiti erogati sarebbero stati di piccola entità, con ammontare compreso tra 500 e 1000 euro, mentre le rate sarebbero state richieste con cadenza settimanale o mensile fino alla completa restituzione del capitale finanziato oltre agli interessi, il cui tasso su base mensile è risultato oscillare tra il 40% e il 160% della somma presa a prestito.

Le investigazioni avrebbero inoltre evidenziato che l’indagato avrebbe fittiziamente trasferito beni a lui riconducibili a familiari, verosimilmente con l’obiettivo di eludere l’applicazione di possibili misure di sequestro o confisca. Ciò nondimeno, nel corso delle perquisizioni domiciliari eseguite, per acquisire ulteriori fonti di prova, dai finanzieri del nucleo Pef di Catania presso l’abitazione dell’indagato nonché dei genitori e del fratello, sono stati individuati e sottoposti a sequestro svariati monili e gioielli per un valore stimato di circa 160.000 euro nonché denaro contante per circa 45.000 euro.