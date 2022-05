Usura, cresce la consapevolezza negli imprenditori: 6 su 10 disposti a denunciare

Oltre sei imprese su dieci del Sud ritengono che di fronte a fenomeni di usura si debba sporgere denuncia. Il 41% dichiara che non saprebbe cosa fare. E' quanto emerge a margine dal convegno di oggi organizzato da Confcommercio a villa Igiea a Palermo, dal titolo "Il ruolo delle rappresentanze d'impresa contro la criminalità a 30 anni dalle stragi di mafia". Al Sud, i dati sono più accentuati rispetto al resto del Paese. Quasi due imprenditori su cinque del Meridione sono molto preoccupati per il rischio di esposizione a usura e racket (contro una media nazionale del 17,7%). Inoltre, secondo l'indagine, ?l'usura è il fenomeno criminale percepito in maggior aumento dagli imprenditori del Sud (per il 30%, +3 punti percentuali sul dato nazionale), seguito da abusivismo (26%, +4 punti sulla media nazionale), furti (24%, +3 punti percentuali sul valore nazionale) e racket (22%, +1 punto sul dato nazionale). Questo trend è più marcato rispetto al resto del Paese. Nello studio emerge pure che le forze dell'ordine sono indicate come i soggetti più vicini agli imprenditori minacciati dalla criminalità. Insieme allo Stato e amministrazioni locali raggiungono complessivamente il 56,3% delle preferenze, dato leggermente superiore a quello nazionale pari al 55%. Il 21% delle imprese del Sud si sente solo, valore superiore rispetto alla media nazionale del 19%.?