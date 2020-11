Vaccarizzo, la polizia scova uno spacciatore pregiudicato

Nella mattinata di domenica gli agenti delle volanti sono intervenuti presso l’abitazione di un pregiudicato, nella zona di Vaccarizzo, per eseguire un controllo. Era stato segnalato un sospetto andirivieni di persone che faceva presumere un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il sospetto dei poliziotti è stato confermato quando, a seguito della perquisizione domiciliare, sono stati rivenuti e sequestrati 17 grammi di marijuana e un bilancino di precisione, nascosti dentro il cassetto di una libreria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre, occultati in una cisterna per la riserva d’acqua posta nel cortile della casa dell’uomo, sono stati ritrovati 27 involucri di carta stagnola contenenti marijuana del peso complessivo di 28 grammi. Il responsabile, M.S., di 49 anni, è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio e la droga è stata interamente sequestrata.