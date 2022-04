Vaccarizzo, il Comitato civico dei residenti: "Via del Vischio dissestata"

Nei mesi scorsi, per via delle pessime condizioni della strada, era stata soppressa la corsa dei bus. Il problema, adesso, è tornato. Siamo a Vaccarizzo, in via del Vischio, e a segnalare le difficoltà di transito è Massimo Fazio del Comitato civico Vaccarizzo - Collina Primosole: "C'è un manto stradale dissestato nonostate le tante richieste rivolte al settore Manutenzione del Comune. Oltretutto questa arteria è percorsa dalla linea 538 dell'Amts".

Così è stato richiesto il rifacimento a tappeto del manto stradale e non le soluzioni d'emergenza, come l'asfalto a freddo, che tamponano e non risolvono il problema.