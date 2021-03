Ieri in Sicilia sono stati circa 21mila i vaccini somministrati in tutte le strutture predisposte per la somministrazione. Si tratta, comunque, di un dato parziale poiché è riferito alle ore 20. 30 circa, mentre alcuni Centri vaccinali erano ancora in attività. Nello specifico sono state inoculate 15mila dosi Pfizer, 807 Moderna e 5.100 AstraZeneca.