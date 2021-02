Policlinico “G. Rodolico-S. Marco”, al via la vaccinazione per gli over 80

Ha preso il via stamattina all’Azienda Policlinico “G. Rodolico - S. Marco” la vaccinazione per gli over 80 alla presenza anche dell’assessore Ruggero Razza. Le operazioni di vaccinazioni degli ultraottantenni hanno avuto inizio alle ore 8.30 nei due punti vaccinali aziendali predisposti uno al Policlinico al padiglione 9 e al uno S. Marco all’edificio B. Al S.Marco per l’occasione in visita anche l’assessore Razza che si è intrattenuto con gli anziani presenti in procinto di vaccinarsi e ha manifestato compiacimento sia per la numerosa adesione che per l’organizzazione approntata. Sono stati circa 200 nel totale i prenotati che oggi hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer-Biontech nei due Presidi ospedalieri.

L’età dei vaccinati è stata variabile e ha spaziato dagli ottantenni fino ad arrivare ai 96 anni del paziente più anziano che ha ricevuto la propria dose di vaccino al S. Marco. Moltissime sono state le prenotazioni pervenute sulla piattaforma regionale e al numero verde dedicato, si continuerà nei prossimi giorni a ritmo serrato per ultimare prima possibile questa categoria in modo da dare spazio a quella successiva, prevista dal piano strategico vaccinale nazionale. Il Direttore Generale Sirna ha espresso grande soddisfazione nel vedere l’entusiasmo e la gratitudine dimostrata dagli anziani soprattutto nei confronti degli operatori sanitari presenti “Mettere in sicurezza gli anziani è un ulteriore passo per riacquistare serenità, si tratta della categoria che maggiormente ha pagato in termini di vite e sofferenze e pertanto oggi va maggiormente tutelata”.