Vaccinazioni senza prenotazione con AstraZeneca: chi ne ha diritto e dove andare

Al via il prossimo 16 aprile il week end di vaccinazioni rivolto ai cittadini d’età compresa fra i 60 e i 79 anni, non fragili. L’iniziativa, voluta dal Presidente della Regione Siciliana, punta a promuovere la vaccinazione con AstraZeneca, il vaccino del quale al momento c’è il maggior numero di dosi disponibili.

Dove andare per vaccinarsi

In provincia di Catania, da venerdì 16 a domenica 18 aprile, sono pertanto previste vaccinazioni straordinarie, senza prenotazione:

-dalle ore 8.00 alle ore 22.00, presso l’Hub di Catania (Ex mercato

Ortofrutticolo, in Via Forcile);

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00, presso i Punti di Vaccinazione Territoriali (PVT) di:

Acireale, in Via Martinez, 19,

Adrano, in Piazza Sant’Agostino

Belpasso, in Via Nino Martoglio, 11

Caltagirone, in Via Circonvallazione, 112 (Hospice)

Linguaglossa, in Piazza San Rocco, 42

Mascalucia, in Via di San Michele (Massannunziata)

Randazzo, in Via Ospedale, 2

Scordia, in Via Luigi Capuana, 12.

Vaccini per i soggetti dai 60 ai 79 anni, non fragili

"Abbiamo messo in campo, ancora una volta, il massimo impegno organizzativo e vogliamo con forza ribadire la fiducia nelle istituzioni, negli organismi di vigilanza e nella scienza - dichiara la Direzione Strategica dell’Asp di Catania -. Facciamo nostro l’appello alla vaccinazione rivolto ai cittadini dal Presidente Musumeci e ribadiamo il suo richiamo al senso civico: non può prevalere la paura, non è etico che migliaia di dosi di vaccino rimangano bloccate perché non ci sono adeguate prenotazioni". "Immunizzare al più presto la popolazione è quello che si deve fare per ritornare prima possibile alle nostre vite di relazione e a dare respiro alle attività produttive - afferma il commissario per l’emergenza Covid per l’area metropolitana di Catania -. L'Open Day di questo fine settimana deve servire a dare una spinta formidabile alla campagna vaccinale. Migliaia di dosi di vaccino saranno, inoltre, consegnate ai medici di medicina generale, che ringrazio per avere aderito con entusiasmo al nostro invito, in modo da consentire di completare la copertura degli over 80". Come già per la vaccinazione nelle parrocchie, il Sabato Santo, anche in questa iniziativa si rinnova la sinergia con l’ordine dei Medici di Catania al quale i vertici dell’Asp di Catania e il commissario per l’emergenza Covid rivolgono la loro gratitudine per aver accolto l’invito e per la partecipazione con numerosi volontari. Presso l’Hub di Catania e i punti di vaccinazione territoriali sopra indicati sarà attivo un servizio di accoglienza e vigilanza in modo da evitare assembramenti e ordinare gli accessi in ragione della capacità ricettiva di ciascun pvt. L’Open Day con AstraZeneca è rivolto esclusivamente ai cittadini d’età compresa tra i 60 e i 79 anni, non fragili. Si invita la popolazione a rispettare tale indicazione e a recarsi presso i punti vaccinali solo se rientranti in questa categoria, anche per evitare di creare assembramenti.