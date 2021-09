Prorogate fino a venerdì 8 ottobre le vaccinazioni Covid a Palazzo degli Elefanti

L'apprezzamento dei cittadini per l'hub vaccinale allestito nel Palazzo degli Elefanti è alla base della proroga del servizio di prossimità sino al prossimo 8 ottobre, con orari compresi tra le 8 e 30 e le 14. Il prolungamento dell'attività dell'infopoint, che ha già effettuato complessivamente oltre 600 somministrazioni del siero Pfizer, è stato deciso dal sindaco Salvo Pogliese e dall'assessore alla Salute Pippo Arcidiacono in sinergia con l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza e il commissario per l'emergenza Covid Catania Pino Liberti, per continuare a offrire un'opportunità in più ai cittadini nella lotta contro l'epidemia virale.

“L'avere adibito il palazzo di città a sede vaccinale – ha detto il sindaco Salvo Pogliese - ha contribuito a infondere maggiore fiducia nella nostra comunità, a sciogliere dubbi e incertezze, e a favorire un approccio migliore con uno strumento sanitario importantissimo. Questa mattina sono stati quarantacinque i cittadini che hanno usufruito del centro vaccinale in municipio. Un dato che ci conferma la bontà della nostra decisione. Continuiamo a rivolgere il nostro appello per le vaccinazioni in particolare a chi lavora come dipendente negli uffici pubblici o sotto il controllo pubblico perché avvii o completi il ciclo vaccinale”. Il servizio di prossimità si sposterà da lunedì 11 ottobre nei sei municipi cittadini, con la presenza di un camper attrezzato davanti alle sedi circoscrizionali, secondo uno specifico calendario che consentirà di arrivare alla data del 15 ottobre, con l'estensione del green pass obbligatorio, attraverso un'attività capillare e incisiva distribuita su tutto il territorio comunale