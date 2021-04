Vaccini, hub di San Giuseppe La Rena: l'affluenza conferma il trend dei giorni scorsi

Ancora in corso le attività dell'hub vaccinale di San Giuseppe La Rena: le operazioni di accoglienza e registrazione si stanno svolgendo in maniera ordinata e l'affluenza delle persone conferma la tendenza dei giorni scorsi. L'open day, che si conclude oggi, è rivolto ai cittadini d’età compresa fra i 60 e i 79 anni, non fragili che possono recarsi nei 9 punti vaccinali territoriali della provincia etnea senza prenotazione. Nell'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena è stata allestita dalla protezione civile una tenda dedicata agli utenti che devono compilare i moduli destinati alla registrazione e all'anamnesi. In attesa di conoscere i dati complessivi della campagna del fine settimana voluta dalla Regione siciliana, l'Asp ha comunicato i numeri relativi alla giornata di ieri: sono state somministrate 1800 dosi del vaccino anglo-svedese somministrate nei punti vaccinali dell’Asp di Catania, di cui 1271 a utenti che si sono recati nei Punti vaccinali senza prenotazione. Nel dettaglio, le vaccinazioni senza prenotazione sono state: 237 all’Hub di Catania, 227 al punto vaccinale di Acireale, 92 ad Adrano, 92 a Belpasso, 155 a Caltagirone, 111 a Linguaglossa, 196 a Mascalucia, 86 a Randazzo, 75 a Scordia.