Vaccini per over 50: gli hub saranno aperti sino a mezzanotte

A partire da domani, 11 gennaio, gli hub delle città metropolitane (Palermo, Messina e Catania) saranno aperti sino a mezzanotte per favorire la vaccinazione obbligatoria degli over 50. A dare l'annuncio è stato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, aderendo alla proposta del generale Figliuolo.

"Faccio appello ancora una volta a tutti. La situazione ospedaliera - ha dichiarato Musumeci - dimostra sempre di più come lo status vaccinale faccia la differenza, essendo tantissime le complicanze su tutti i pazienti non vaccinati. Mi aspetto, alla pari di questi ultimi giorni, un'adesione convinta". L'impennata del Covid non si arresta: nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 66.909, il 140,6% in più rispetto alla settimana precedente e tre volte e mezzo il numero registrato 14 giorni fa. E' fortemente aumentato il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dall'8,7% al 20,2%. Il numero degli attuali positivi è più che raddoppiato, passando da 51.296 a 111.777, 60.481 in più rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 110.516, 60.138 in più rispetto alla settimana precedente.

Altri dati: i ricoverati sono 1.261, di cui 138 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 343 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono aumentati di 31 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 81 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 42,1% in più rispetto ai 57 della settimana precedente). Il numero dei guariti (329.891) è cresciuto di 6.382 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 73,4% (84,6% domenica scorsa).

Il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 155 (55 in più rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 7682, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all'1,7% (2,0% la settimana scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano l'1,1% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,1%).