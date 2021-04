Vaccini, all'hub di San Giuseppe La Rena il terzo giorno "open"

Anche oggi continua la campagna vaccinale nel terzo giorno dell’Open weekend, l’iniziativa avviata dal governo Musumeci per sottoporre gli ultra sessantenni alla somministrazione del siero AstraZeneca, anche senza prenotazione. La mattinata all'hub vaccinale di San Giuseppe La Rena è già iniziata anche se in queste ore non si registra un'affluenza consistente di persone. Per agevolare gli utenti nella compilazione dei moduli necessari alla registrazione e all'anamnesi, la protezione civile ha montato stanotte una tenda dedicata allo scopo.Nei giorni scorsi infatti la compilazione della documentazione avveniva all'aperto.

L’Open Day si concluderà oggi ed è rivolto ai cittadini d’età compresa fra i 60 e i 79 anni, non fragili. In provincia di Catania è possibile recarsi senza prenotazione, dalle ore 8.00 alle ore 22.00 anche nei seguenti punti di vaccinazione territoriale: Acireale, in Via Martinez 19, Adrano, in Piazza Sant’Agostino, Belpasso, in Via Nino Martoglio 11, Caltagirone, in Via Circonvallazione, Linguaglossa, in Piazza San Rocco 42, Mascalucia, in Via di San Michele (Massannunziata), Randazzo, in via Ospedale 2, Scordia, in Via Luigi Capuana, 12.

