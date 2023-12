Vaccinazione antinfluenzale di Asp e Croce Rossa per indigenti, oggi l'ultimo appuntamento

Ultimo giorno, oggi, di vaccinazioni antinfluenzali gratuite per persone senza fissa dimora e indigenti, ospitate nei diversi dormitori e mense della città. L'iniziativa solidale, partita il 5 dicembre e che ha visto 4 giornate di vaccinazioni programmate, è nata dall'accordo tra il comitato catanese della Croce Rossa Italiana e il dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria provinciale. I vaccini saranno somministrati dalle 18 presso l'ambulatorio solidale della Croce rossa italiana in via Calamatta.

"Grazie all'accordo raggiunto con l'Asp abbiamo somministrato dosi di vaccino antinfluenzale per immunizzare e proteggere quanti più assistiti possibile. Le realtà individuate per la somministrazione dei vaccini sono le mense cittadine, il dormitorio comunale e il nostro ambulatorio solidale, luoghi che risultano maggiormente frequentati dai fruitori di questa iniziativa", ha dichiarato il presidente del comitato della Cri Stefano Principato

Sono 150 le dosi di vaccino antinfluenzale fornite ai medici volontari della Croce Rossa Italiana, dal Dipartimento di prevenzione, diretto da Antonio Leonardi, tramite l'unità operativa complessa di Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva, guidata da Mario Morello.

"Ringrazio il presidente Principato e il comitato catanese della Croce rossa per l'attenzione e la sensibilità espresse anche quest'anno - afferma il commissario straordinario dell'Asp, Maurizio Lanza - Il loro è un forte messaggio di responsabilità civica e di impregno per la prevenzione rivolto alla tutela dei più deboli". "Questa iniziativa ci vede sempre pronti e attenti, per due ragioni in particolare - afferma il direttore sanitario Antonino Rapisarda - La prima perché offre un contributo peculiare nelle attività di vaccinazioni di prossimità che stiamo realizzando; la seconda perché rinforza l'invito alla vaccinazione per le categorie più a rischio, soprattutto i soggetti più fragili ed esposti alle complicanze dell'influenza"