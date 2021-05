Vaccini, Liberti: “Infermieri in prima linea. Il loro lavoro assai prezioso”

“In questa emergenza sanitaria gli infermieri sono stati e sono ancora degli eroi”. Così il commissario per l’emergenza Covid dell’area metropolitana di Catania, Pino Liberti. “Gli infermieri – ricorda Liberti – restano in prima linea. Hanno dato e continuano a dare un grande supporto nella gestione del difficile momento che stiamo vivendo. Nella giornata internazionale degli infermieri va ricordato il loro impegno e anche il loro sacrificio. E non vanno dimenticati i tanti infermieri morti per affrontare l’emergenza sanitaria. Il loro lavoro – prosegue Liberti - continua ad essere assai prezioso. E sono spesso il punto di riferimento per tanti pazienti. Anche nella campagna vaccinale il loro impegno è essenziale. Oltre a svolgere un ruolo operativo nella somministrazione del siero, si interfacciano con le persone, rispondono ai loro dubbi, offrono assistenza e conforto. Un plauso allo loro grande professionalità”.